شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم نتلقى أي طلب من السلطات اللبنانبة للتحقيق في التفجيرات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "حق" أن المنظمة على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية كيفما شاءت ، وأن المنظمة ستكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا تلقينا طلبًا، وعن تفويض القوة المؤقتة لأمم المتحدة في لبنان يونيفيل قال حق أن تفويض اليونيفيل مختلف تمامًا ولا يتعلق بأي شيء له علاقة ببيروت جاء ذلك ردا على اسئلة الصحفيين بِشأن اجراء تحقيق اممى بشأن انفجار بيروت .
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