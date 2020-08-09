شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تتعهد بـ 30 مليون يورو كدعم إضافي للبنان والان نبدء بالتفاصيل

تعهدت المفوضية الأوروبية في المؤتمر الدولي حول مساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني بتمويل جديد بقيمة 30 مليون يورو للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من الانفجار المميت في بيروت في 4 أغسطس.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان من بروكسل ، أن ذلك يأتي علاوة على مبلغ 33 مليون يورو الذي أعلنتها رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي فون دير لاين في مكالمتها الهاتفية يوم الخميس الماضي مع رئيس الوزراء اللبناني .

وأكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانيز ليناريتش خلال المؤتمر الذي عقد اليوم أن الاتحاد الأروبي قدم مساعدات طبية إلى بيروت فور وقوع الانفجار، مشددًا على ألتزام المفوضية بالوقوف إلى جانب شعب لبنان اليوم وعلى المدى الطويل لمساعدته على التعافي .

وأشار إلى أن التمويل الإنساني الجديد من الاتحاد الأوروبي سيتوجه إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، من اجل أن يستفيد من هذه المساعدات الأشخاص الأكثر تضرراً لتغطية الاحتياجات الأساسية .