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وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز الـ10 آلاف

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أكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي امخيزي أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" في البلاد تجاوز حاجز الـ10 آلاف، وبلغ 10210 حالات وفاة.

وأوضح أمخيزي في مؤتمر صحفي اليوم أن بين إجمالي الوفيات 301 حالة سُجلت في الساعات الـ24 الماضية ، مشيراً إلى أن مقاطعة غواتنغ المحور الاقتصادي للبلاد، تعد هي مركز تفشي الفيروس، وفيها 190999 حالة عدوى، تليها مقاطعة الكيب الغربية بـ99588 حالة.

ويوجد في جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من بين الدول الأفريقية، وتجاوزت حالاتها نصف الحالات المسجلة في القارة الأفريقية.

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