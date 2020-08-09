تنشر الخليج 365، صوراً لمتظاهرين في كربلاء يطالبون بإكمال قانون الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن المتظاهرين هم من الطلاب الذين خرجوا للمطالبة بإكمال قانون الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة قتلت المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون في كربلاء للمطالبة بإكمال قانون الانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.