الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي اليومي في محافظة الديوانية ليوم الأحد، هو كالآتي

1- حالات الاشتباه (105 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .



2- الاصابات المؤكدة (78 أصابة )

3- حالات الشفاء (85 حالة )

4- الوفيات ( 3 حالات)

الكلي

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1- عدد الاصابات (5749 اصابه )

2– عدد حالات الشفاء (4252 حالة )

3- الوفيات ( 210 حالة)

4-عدد الراقدين الكلي (1287)

‏ - اعداد الراقدين في المستشفى (137 شخص )

