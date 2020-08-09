الياسري يعلن اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المسوحات الاولية لمنطقة الرهبان تشير الى وجود بئر نفطي كبير بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف الاشرف".
وأضاف أنه "سيوضع في المكان المكتشف الرهبان خيمة كبيرة للمختصين الباحثين لاكمال المسوحات وسنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافد اقتصادي للنجف الاشرف".
وبين الياسري، أن "هذا الرافد الاقتصادي الجديد سيخدم البلد عموما والمحافظة خصوصاً".
وأضاف أنه "سيوضع في المكان المكتشف الرهبان خيمة كبيرة للمختصين الباحثين لاكمال المسوحات وسنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافد اقتصادي للنجف الاشرف".
وبين الياسري، أن "هذا الرافد الاقتصادي الجديد سيخدم البلد عموما والمحافظة خصوصاً".
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