السعودية تسجل 37 وفاة وأقل من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، أنه "تم تسجيل 1428 حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1469 حالة أمس السبت و1567 حالة الجمعة".وأضافت أنه "أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 288690 بما في ذلك 33484 حالة نشطة منها 1816 مريضا في حالة حرجة".

وأكدت الوزارة، أنه "تم رصد لليوم الثاني على التوالي 37 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 3167 حالة وفاة"، مشيرة إلى "تماثل 1599 مريضا للشفاء من العدوى منذ أمس في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 252039 شخصا".

