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السعودية تسجل 37 وفاة وأقل من 1.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

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أعلنت وزارة الصحة ، الأحد، عن تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس ، فيما أشارت إلى انخفاض الإصابات الجديدة بتسجيل أكثر من 1.4 ألف إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، أنه "تم تسجيل 1428 حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1469 حالة أمس السبت و1567 حالة الجمعة".

وأضافت أنه "أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 288690 بما في ذلك 33484 حالة نشطة منها 1816 مريضا في حالة حرجة".

وأكدت الوزارة، أنه "تم رصد لليوم الثاني على التوالي 37 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 3167 حالة وفاة"، مشيرة إلى "تماثل 1599 مريضا للشفاء من العدوى منذ أمس في المملكة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 252039 شخصا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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