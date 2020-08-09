الاعلام الامني: انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن انفجار عبوة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".
وأضاف البيان أن "الحادث اسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات".
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