بعد وزير الاعلام.. استقالة وزير البيئة من الحكومة اللبنانية

أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة اللبنانية التي يرأسها حسان دياب.
وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته".
وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أعلنت اليوم الأحد، أيضا استقالتها من حكومة حسان دياب.
وتأتي هذه الاستقالات بعد استقالة خمسة نواب من البرلمان اللبناني ثلاثة منهم من حزب "الكتائب"، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
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