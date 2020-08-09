اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد، عن اعتقال مدير المنتوجات النفطية في ديالى ومدير محطة بعقوبة ومعاونه.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، إن "قوة امنية اعتقلت اليوم الاحد مدير المنتوجات النفطية في ديالى حيدر العامري مع مدير محطة بعقوبة المركز ومعاونه".

وأضاف أن "عملية الاعتقال تمت بناءً على امر قضائي بعد تورط الثلاثة بخلط كميات من الماء مع منتوج البنزين والكاز".