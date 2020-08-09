انفجار بيروت.. آمال العثور على ناجين "تتراجع"

قالت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، إن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت إن 21 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 185 شخصا على الأقل وأصاب نحو 6 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتحرك سريعا لتقديم الدعم للبنان، محذرا في الوقت نفسه من انتشار العنف والفوضى في ذلك البلد الذي يعاني الأزمة تلو الأخرى.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في مؤتمر المانحين الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتقديم الدعم إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

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وقال ماكرون في مداخلته إن "العنف والفوضى لا ينبغي أن يسودا" في لبنان، لذلك "يجب التحرك سريعاً وبفعالية" لتقديم الدعم إليه.

وأضاف أن "انفجار مرفأ بيروت دق ناقوس الخطر وعلينا أن نتدخل، ويجب أن تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة منها من الجهات المانحة الدولية".

وشهدت العاصمة بيروت أمس ليلة صاخبة على وقع احتجاجات غاضبة عمت الشوارع تحت شعار "يوم الحساب" للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار "الثلاثاء الأسود".

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.