عائلته بين الضحايا.. انهيار منزل وزير جزائري هارب بانفجار بيروت

أكدت السلطات الجزائرية، الأحد، بأن عائلة وزير الصناعة والمناجم الأسبق والهارب إلى الخارج عبد السلام بوشوارب كانت من بين ضحايا الانفجار الذي هز ميناء بيروت الأسبوع الماضي.



وكشفت عن انهيار منزل الوزير الأسبق بوشوارب "بالكامل" وإصابة زوجته وابنته بإصابات خطرة، حيث كانا يسكنان في فيلا كبيرة قريبة من ميناء بيروت.

ولم تحدد السلطات الجزائرية إن كان الوزير الأسبق في المنزل لحظة وقوع الانفجار، واكتفت بالإشارة إلى أنه يقيم في ذلك المنزل بشكل غير دائم، وأن إقامته بين بيروت وباريس.

وأصدرت القضاء الجزائري منذ العام الماضي 3 مذكرات توقيف دولية للقبض على الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب المقرب من شقيق ومستشار الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بصفته متهماً في عدد كبير من قضايا الفساد.

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وكشفت المحاكمات التي فتحتها المحاكم الجزائرية منذ 2019 عقب سقوط نظام بوتفليقة عن تورط بوشوارب في غالبية قضايا الفساد الكبرى، حتى إنه يوصف بـ"عراب الفساد".

وبلغ مجموع سنوات الإدانة التي أصدرها القضاء الجزائري ضد الوزير الأسبق "80 سنة سجناً"، مسجلاً "أكبر حكم قضائي في تاريخ البلاد" في 4 قضايا فساد، تتعلق بقضيتي رجل الأعمال علي حداد الخاصة بـ"تعبيد الطرقات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة"، ورجال الأعمال محي الدين طحكوت ومراد عولمي الخاصة بتركيب السيارات الأجنبية.

وورد اسم عبد السلام بوشوارب في وثائق بنما، حيث كشفت بالوثائق امتلاكه أرصدة مالية في "سويسرا وإسرائيل وفرنسا" وعشرات الشركات الوهمية والعقارات في لبنان وأمريكا اللاتينية ودول أوروبية.