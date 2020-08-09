رحلة سرية جديدة بين تل أبيب والدوحة

أقلعت طائرة خاصة، اليوم الأحد، في رحلة سرية جديدة من مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وباتت هذه الرحلات شهرية حيث تتم دون سابق إعلان لتنقل ملايين الدولارات من النظام القطري إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وكالعادة تتوقف الطائرة في إحدى الدول المجاورة لمدة 10 دقائق ثم تستأنف طريقها إلى الدوحة.

والتوقف في إحدى الدول المجاورة هو إجراء تضليلي لنفي أن تكون الرحلة قدمت مباشرة من تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن الطائرة أقلعت من تل أبيب وتوقفت لمدة 10 دقائق قبل أن تواصل رحلتها إلى العاصمة القطرية.

وأضافت: "المنحة القطرية على جدول الأعمال".





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وكانت الطائرة السرية قامت في الثالث والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي برحلة مشابهة.

وبمتابعة الإعلام الإسرائيلي يمكن رصد قيام الطائرة الغامضة برحلات شهريا بين تل أبيب والدوحة ومن ثم العودة.

وبات جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يتولى مهمة نقل ملايين الدولارات من النظام القطري إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وكان رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين زار العاصمة القطرية قبل أكثر من شهرين للاتفاق على آلية نقل الأموال.

وبعد أن تجلب الطائرة الخاصة الأموال من الدوحة يتم الإعلان عن وصول السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي إلى إسرائيل ومن ثم إلى قطاع غزة.

وعادة ما تلجأ حماس إلى التصعيد الميداني في حال تأخر وصول الأموال القطرية.

وخلال اليومين الماضيين أعلنت مصادر في قطاع غزة عن إطلاق بالونات حارقة باتجاه غلاف القطاع.

ويستخدم النظام القطري حركة حماس كأداة لإبراز دور إقليمي له بالمنطقة.