على خطى ترامب... جونسون يقول أن على المدارس فتح أبوابها في سبتمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن معاودة فتح المدارس في سبتمبر أيلول ضرورة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، مشددا على أنها ستكون قادرة على استئناف الدراسة بأمان بالرغم من استمرار تهديد جائحة فيروس كورونا.

جاءت تصريحات جونسون تكرارا لأخرى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نادى الشهر الماضي بإعادة فتح المدارس في الخريف. كما تأتي بعد دراسة حذرت في وقت سابق من الشهر من أن بريطانيا تواجه خطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء ستكون أكبر مرتين من التفشي الأول إذا فتحت المدارس أبوابها دون نظام مطور للفحوص وتتبع الحالات.

وكتب جونسون في صحيفة (ذا ميل أون صنداي) إن معاودة فتح المدارس أولوية وطنية. ونقلت عنه صحيفة أخرى قوله في اجتماع يوم الخميس إن المدارس ستكون آخر ما يغلق أبوابه في أي عمليات إغلاق تأتي في المستقبل ضمن إجراءات عزل عام محلية.

وأُغلقت المدارس في إنجلترا في مارس آذار خلال عزل عام وطني، مع استثناء أطفال العاملين في مجالات أساسية، وعاودت الفتح في يونيو حزيران أمام عدد صغير من التلاميذ.

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وحذر جونسون من أن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الآباء غير القادرين على العمل في ظل إغلاق المدارس تتزايد وإن البلاد تواجه مشكلات كبيرة إذا فوت الأطفال تعليمهم.

وكتب "الجائحة لم تنته، آخر ما يمكن لأي منا تحمل تبعاته هو أن نصبح متراخين. لكن الآن بعدما أصبحنا نعرف ما يكفي لمعاودة فتح المدارس أمام جميع التلاميذ بأمان، فإن علينا واجبا أخلاقيا أن نفعل ذلك".

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه أمر حملة علاقات عامة بضمان فتح المدارس في الموعد وقال في اجتماع الأسبوع الماضي إن المدارس ينبغي أن تكون آخر ما يغلق أبوابه بعد المطاعم والحانات والمتاجر.