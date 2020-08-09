شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 37 وفاة و1428 اصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت السعودیة الیوم، 37 وفاة بالإضافة إلى 1428 إصابة مؤكدة جدیدة بفیروس (كورونا).

Advertisements وقالت وزارة الصحة السعودیة في التقریر الیومي حول مستجدات الفیروس ان حصیلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3167 متوفى و288690 مصابا. واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع لیصل الى 252039 حالة بعد تسجیل 1599 حالة شفاء جدیدة

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