السعودية.. متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي: إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بشكل طفيف بسبب بعض التجمعات المحدودة.



وأكد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أنه لا توجد بؤر انتشار لفيروس كورونابسبب الالتزام بالبروتوكولات.

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وأوضح أن الوزارة لا زالت ترصد نزول عدد الحالات الحرجة، بنسبة ٥.٥٪ ، مشيراًإلى أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.

وأكد أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصًا مخبريًا دقيقًا، منوهاً بانطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا قريبًا.