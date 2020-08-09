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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. متحدث «الصحة» يؤكد: لا توجد بؤر انتشار لـ«كورونا» بسبب الالتزام بالبروتوكولات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي: إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بشكل طفيف بسبب بعض التجمعات المحدودة.
وأكد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أنه لا توجد بؤر انتشار لفيروس كورونابسبب الالتزام بالبروتوكولات.
وأوضح أن الوزارة لا زالت ترصد نزول عدد الحالات الحرجة، بنسبة ٥.٥٪ ، مشيراًإلى أنه لم يثبت علميًا إصابة الشخص مجددًا بعد تعافيه من الفيروس.
وأكد أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصًا مخبريًا دقيقًا، منوهاً بانطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا قريبًا.
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