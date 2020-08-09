كل ما تريد معرفته عن انتخابات الشيوخ.. المواعيد وطرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.. وقيمة غرامة التخلف عن التصويت

كتب: ضياء السقا

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس 2020، على أن تبدأ في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، ليتم الإعلان عن النتائج 19أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

إجراءات الوقائية

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

1. توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين.

2. تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده.

3. وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

4. تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة.

5. فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف.

6. إلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت.

7. تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية

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وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق:

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن الانتخابات

من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في إنتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أبو شقة في بيان له، ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ إستعمالا لحقهم والواجب الملقي على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون ، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي التي ستشرف على العملية الإنتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الإنتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة ، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الإنتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

ما هو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصرى هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصرى».

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.