شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى المؤتمر الدولى لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الدولى لدعم لبنان، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات". صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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