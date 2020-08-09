شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يُعلن مشاركته فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُشارك البرلمان العربى بوفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان العربي من عدد من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 11 و 12 أغسطس 2020، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتى مشاركة البرلمان العربى فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعماً لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019 والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليها، وفي إطار مشاركة البرلمان العربي في متابعة كافة الاستحقاقات بجمهورية مصر العربية ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

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ووضع البرلمان العربى خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.