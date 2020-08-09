شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب إفريقيا عن انتخابات الشيوخ: نتعامل مع ظروف استثنائية بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب أفريقيا، أن هناك دلالة قوية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في تلك الفترة، وفي الظروف التي يواجهها العالم من تفشي فيروس كورونا، من هذه الدلالات هي قدرة الدولة المصرية للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية بشكل ناجح.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، إن الدولة المصرية يشاد بقدرتها في تلك الفترة على اتخاذ قرارات مصيرية، وافتتاح عدد من المشروعات القومية الضخمة في تلك الفترة مع مراعاة صحة المواطن المصري في الاعتبار الأول، موضحًا أن مصر استطاعت أن ترسل رسالة للعالم كله أنها دولة مستقرة ومستقلة حتى في أصعب الظروف وقادرة على إدارة أمورها دون أي تدخل خارجي.

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وأوضح أن جنوب أفريقيا بعد تحريرها أصبحت واحدة من الدول الديمقراطية والداعمة لكثير من حقوق المواطنين فيها، لافتًا إلى أن السفارة تحرص على إنهاء تلك العملية بنجاح تام مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وذلك في ظل الإغلاق التام بجنوب أفريقيا.

من جانبه، قال السفير محمد صفوت، سفير مصر في أنجولا، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لها شكل مختلف تماما عن أي عملية انتخابية أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولذلك تم الاتفاق على اتباع آلية التصويت بالبريد للمصريين بالخارج.

وذكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، أن الناخب يقوم بتسجيل نفسه على الموقع ليحصل على البطاقة الانتخابية ويدلي بصوته عليها ثم إرسالها عبر البريد للسفارة، موضحًا أن السفارة تتولى بعد ذلك مراجعة بيانات الناخبين والتأكد من صحة الاصوات لفرزها وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن من يحق له التصويت في أنجولا لا يتجاوز المئات، قائلا: "عددنا بسيط".