محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، إقليم كرمانشاه غربي إيران اليوم الأحد، دون أن يسفر عن وقوع إصابات، كما لم تتعرض المباني لأضرار كبيرة، بحسب ما قاله عمال الإنقاذ.
وكانت بلدة جيلان غرب، الواقعة على الحدود مع العراق، الأكثر تضررا، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الايرانية (إرنا).
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء تسنيم الايرانية عن مكتب محافظ الاقليم القول، إن الزلزال لحسن الحظ وقع خارج المناطق السكنية.
وكان إقليم كرمانشاه قد تأثر بزلزال أقوى بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر في عام 2017، حيث أسفر آنذاك عن مقتل 600 شخص وإصابة نحو 10 آلاف آخرين. كما فقد نحو 70 ألف شخص منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب إيران دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.