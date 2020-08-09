794 لجنة تستعد لاستقبال 3 ملايين مواطن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

انتهت محافظة سوهاج من استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، إذ جرى تجهيز 698 مقرًا انتخابيًا و794 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لاستقبال 3 ملايين و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت.

وعقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.

وقال "الفقي" إن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى تجهيز غُرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وأشار محافظ سوهاج إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.