ابشر تكشف خطوات التعرف على تسجيل المواليد بالسعودية

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن خطوات تسجيل المواليد بشكل الكتروني عبر منصة أبشر، للتسهيل على المواطنين وتوفير الذهاب لمكاتب الأحوال المدنية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
كما أكدت الأحوال المدنية ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مضيفة أن كل أسرة ستستلمشهادة ميلاد المولود الجديد التي تم استخراجها بشكل الكتروني، بالمنزل حيث سيتم توصيلها من قبل المسئولين دون الحاجة للذهاب للمكاتب.
خطوات تسجيل المواليد بأبشر
1. زيارة موقع ابشر الالكتروني
2. اختيار ابشر للافراد
3. كتابة اسم المواطن والرمز المرئي الخاص به
4. الضغط على زر الدخول
5. اختيار قائمة "خدماتي" واختيار خدمات
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6. اختيار قطاع الأحوال المدنية تلك الخاصة باستخراج شهادات المواليد
7. الضغط على "تسجيل المواليد"
عقب تلك الخطوة سيطلب منك الأطلاع على شروط الخدمة المقدمة من الاحوال المدنية
8. اختيار تسجيل المواليد، وتأكيد البيانات التي تم ادخالها.
يذكر أن منصة ابشر مخصصة للخدمات الالكترونية الخاصة بالمواطنين والوافدين للمملكة العربية السعودية.
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