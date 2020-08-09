آيرلندا تفرض قيودًا جديدة في 3 مناطق محلية لوقف تفشي كورونا

أعلنت جمهورية آيرلندا إصدارها أوامر بفرض عدة حالات إغلاق محلية وقيود جديدة في ثلاثة مناطق بهدف وقف تفشي كوفيد -19 في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الآيرلندين، مايكل مارتن - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد إن القيود ستطبق على أقاليم كيلدير، ولاويس، وأوفالي، للتعامل مع ما وصفه بـ "التهديد الخطير والعاجل"، وسط ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "أتفهم حالة عدم الصبر المتزايدة التي يشعر بها العديد من

الأشخاص .. ومع ذلك نحن في حاجة جميعًا لإدراك أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا وعاجلًا وأنه بلا رحمة وشديد".وشجع رئيس الوزراء الجميع على العمل من المنزل قدر الإمكان، طالبًا من أصحاب العمل تسهيل الأمر لموظفيهم بكل وسيلة ممكنة خلال هذين الأسبوعين للقيام بذلك".وتدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم /السبت/ المقبل ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وأنه سيتم تقييد الحركة مع استثناء العمل ورحلات أساسية أخرى.كما ستغلق الحانات التي تقدم الطعام إلى جانب المطاعم أبوابها، باستثناء خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل و"تقديم عشاء محدود في الهواء الطلق".فيما ستغلق أماكن الترفيه من بينها المسارح والمتاحف ودور السينما والمعارض وقاعات القمار فضلا عن الرياضات التي تمارس داخل أماكن مغلقة والرقص والأماكن الثقافية.تجدر الإشارة إلى أن جمهورية آيرلندا أبلغت حتى الآن عن إصابة أكثر من 26 ألف حالة بكوفيد -19 ووفاة أكثر من ألف و700 حالة متأثرين بالمرض وفقًا لإحصائيات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية البحثية.