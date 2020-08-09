غرق 4 طلاب أجانب في نهر فولغا الروسي

أعلنت سلطات مقاطعة فولجوجراد الروسية مقتل أربعة طلاب من الهند غرقًا في نهر فولجا.
نقل موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، عن متحدثة باسم فرع لجنة التحقيق الروسيةفي المقاطعة إن طلابًا من أحد معاهد مدينة فولجوجراد، وسط البلاد، وبينهم أربعة طلاب هنود، ذهبوا للاستراحة على شاطئ النهر بالقرب من المدينة، حيث بدأ أحد الطلاب الهنود بالغرق فهرع أصدقاؤه الثلاثة لنجدته.
وتابعت: "ولكن اتضح أنه لم يكن أحد منهم يحسن السباحة، فلم يستطيعوا النجاة، وعثر رجال الطوارئ على جثثهم غداة الحادث".
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