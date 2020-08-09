بعد دعوة سمير جعجع للنواب بالاستقالة.. لبنان يسير نحو المجهول

قال سمير جعجع، رئيس حزب القوا ت اللبنانية، إنه يقوم بجهود حثيثة من أجل جمع ما يكفي من الاستقالات من أعضاء مجلس النواب، للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وتابع رئيس الحزب فى تغريدة له على موقع التدوينات الصغير" تويتر"، بجانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت، نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، ونجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات

نيابية مبكرة".

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ومنذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أعلن النائب نعمة افرام، عن استقالته من البرلمان اللبناني، وهو ما يجعلة سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

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يشار إلى أنه قد استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، ونواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل،

نديم الجميل، والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

من جانب آخر تقدمت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، باستقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: " أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف، إنه سيطرح يوم الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه "لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة".