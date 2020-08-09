إيران تسجل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى 326712، والوفيات إلى 18427.

والسبت، تم تسجيل 174 حالة وفاة جديدة و2634 إصابة بفيروس كورونا في إيران، وفق الإحصائيات الرسمية.

ووفقاً لأرقام الوفيات التي جمعتها وسائل إعلام مستقلة، فإن عدد ضحايا الفيروس في إيران وصل إلى 42 ألفاً بنهاية يوليو الماضي.

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إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عودة مدينة قم إلى الوضعية الحمراء نظراً لارتفاع الإصابات، وعزت ذلك إلى عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في المخابز والسوبرماركت والأسواق.

كما لفتت إلى أن محافظات مازندران وطهران وكلستان وخراسان الشمالية وأردبيل وأصفهان والبرز وخراسان رضوي وكرمان وسمنان وأذربيجان الشرقية والوسطى ويزد وجيلان ما زالت باللون الأحمر، مضيفة أن محافظات فارس وإيلام ولورستان وهرمزجان وزنجان وقزوين وأذربيجان الغربية وبوشهر وهمدان وجارمحال وبختياري وكوجيلويه وبوير أحمد في حالة تأهب.

ويشدد خبراء الصحة على الالتزام بالمبادئ الثلاثة وهي “التباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام واستخدام الأقنعة” كعوامل رئيسية لمنع انتشار فيروس كورونا.