كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات في الفلبين، اليوم الأحد، 61 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في الوفيات تم الإبلاغ عنها منذ 18 يوليو، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 2270.

كما أفادت نشرة لوزارة الصحة عن 3،109 إصابة أخرى، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 129،913، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تتصدر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا المنطقة في أكبر عدد من الحالات وتحتل المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في الوفيات.

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وقد قال وزير المالية الفلبيني كارلوس دومينغيز، إن بلاده لديها الموارد لمكافحة «طويلة الأمد» ضد فيروس كورونا وتأثيراته في الاقتصاد،حسب وكالة "د ب أ".

وأضاف دومينغيز في بيان، أن نقاط القوة المالية والاقتصاد الكلي الفريدة للبلاد هذا العام توفر لها "أرضية صلبة" لمواجهة التحدي الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وتابع: "لدينا الموارد اللازمة لمواجهة هذا التحدي، ولكن يجب علينا أيضاً الحفاظ على مواردنا لجولات ناجحة من هذا القتال". وذكر "قدرة الحكومة على الاستمرار في القتال تعتمد على قوتنا المالية".