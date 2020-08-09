كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور إصابة بفيروس كورونا بمنجم ثان في بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في منجم ثان في بابوا غينيا الجديدة، بعد أن ثبتت إصابة موظف في منجم ليهير المملوك لشركة Newcrest Mining Ltd بالمرض.

وفي التفاصيل، تم الكشف عن حالة منجم ليهير خلال عملية فحص روتينية لجميع العمال الوافدين الذين يتعين عليهم الالتزام بفترة الحجر الصحي الإلزامية لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى موقع المنجم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

الرجل البالغ من العمر 30 عامًا، والذي وصل من بورت مورسبي في نهاية يوليو، هو من بين 26 حالة مؤكدة تم الإبلاغ عنها اليوم الأحد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في العاصمة بورت مورسبي.

Advertisements

أبلغت الدولة الجزيرة حتى الآن عن 214 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.

يأتي ذلك بعد أن أوقف منجم Ok Tedi للنحاس والذهب في بابوا غينيا الجديدة عملياته لمدة 14 يومًا على الأقل اعتبارًا من الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابة سبعة عمال بفيروس كورونا.

في حين أن عدد الحالات في بابوا غينيا الجديدة لا يزال منخفضًا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، فقد قفز بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال نائب المراقب المالي للاستجابة الوبائية بايسون داكولالا في بيان: "هذا وقت حرج بالنسبة لنا جميعًا".