” ماركوتينغ” بسمة بوسيل.. شهرة علامتها المغربية ترفع سعر كيس الحمام التقليدي إلى 7 أضعاف سعره العادي

تستمر بسمة بوسيل، مصممة الأزياء، وصاحبة علامة للتجميل، في ضم منتوجات جديدة إلى مجموعتها المستوحاة من الثقافة المغربية، وهذه المرة، أعلنت عن بيع كيس للحمام من صناعة علامتها، بمقابل يصل إلى حوالي 7 أضعاف سعره في الأسواق المغربية.

وأصبحت بسمة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد إعلانها بيع كيس الحمام مقابل 150 درهما، في حين أن سعره في الأسواق الشعبية حوالي 20 درهما.

وتحول سعر “كيس” بسمة بوسيل، إلى موضوع للسخرية على أنستغرام، خصوصا أن المغاربة معتادون على سعره البسيط، إذ لم يستوعبوا السعر، الذي تعرضه به ضمن علامة مجموعتها.

وقبل سنوات، دخلت بسمة بوسيل عالم الاستثمار، بافتتاح ماركة باسمها، تبيع مواد تجميل، مصنوعة من أركان، وأخرى مستوحاة من الثقافة المغربية القديمة.