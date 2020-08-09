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سلطات طنجة تفرض طوقا أمنيا على محيط كورنيش “البلايا” بعد دعوات مجهولة لإبحار جماعي-صور

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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وضعت السلطات المحلية، اليوم الأحد، بطنجة، حواجز حديدية، في مداخل ومخارج كورنيش البلايا، بعد دعوات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بتنظيم مسيرة في اتجاه الشاطئ احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بإغلاق الشواطئ للوقاية من انتشار المستجد.

وتمركز عدد من سيارات القوات العمومية، على طول الكورنيش، استعدادا لأي تدخل للتصدي للمسيرة المزمع تنظيمها اليوم، وكذا ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشاركين.

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وإلى حدود هذه اللحظة لم يتم تنظيم أية وقفة أو مسيرة احتجاجية في اتجاه الشاطئ، إذ ما زالت الدعوة إلى التظاهر يتم تداولها على موقع التواصل الإجتماعي فقط.

وكانت دعوات مجهولة أطلقها نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تنظيم وقفة أمام مقر ولاية جهة الشمال احتجاجا على قرار إغلاق الشواطئ، قبل التوجه إلى كورنيش “البلايا” من أجل السباحة جماعة.

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وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للفكرة، كونها ستؤدي إلى التسريع في وثيرة انتشار وباء كورونا بين الساكنة، ما سينعكس سلبيا على الوضع الوبائي في المدينة، وبين من أيد الدعوة المجهولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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