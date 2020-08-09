سلطات طنجة تفرض طوقا أمنيا على محيط كورنيش “البلايا” بعد دعوات مجهولة لإبحار جماعي-صور

وضعت السلطات المحلية، اليوم الأحد، بطنجة، حواجز حديدية، في مداخل ومخارج كورنيش البلايا، بعد دعوات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بتنظيم مسيرة في اتجاه الشاطئ احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بإغلاق الشواطئ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمركز عدد من سيارات القوات العمومية، على طول الكورنيش، استعدادا لأي تدخل للتصدي للمسيرة المزمع تنظيمها اليوم، وكذا ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المشاركين.

وإلى حدود هذه اللحظة لم يتم تنظيم أية وقفة أو مسيرة احتجاجية في اتجاه الشاطئ، إذ ما زالت الدعوة إلى التظاهر يتم تداولها على موقع التواصل الإجتماعي فقط.

وكانت دعوات مجهولة أطلقها نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تنظيم وقفة أمام مقر ولاية جهة الشمال احتجاجا على قرار إغلاق الشواطئ، قبل التوجه إلى كورنيش “البلايا” من أجل السباحة جماعة.

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وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للفكرة، كونها ستؤدي إلى التسريع في وثيرة انتشار وباء كورونا بين الساكنة، ما سينعكس سلبيا على الوضع الوبائي في المدينة، وبين من أيد الدعوة المجهولة.