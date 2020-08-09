أصيبت بشكل بليغ.. الفنانة نادين نجيم نسيب وثقت لحظة إصابتها في انفجار مرفأ بيروت – فيديو

بعد خضوعها لعملية جراحية، جراء إصابتها في انفجار بيروت، شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو وثقته بهاتفها المحمول لحظة الانفجار القريب من منزلها.
ووثقت نادين نسيب نجيم لحظة اندلاع النيران في المرفأ القريب من منزلها، قبل أن يحدث الانفجار، الذي تسبب في إصابتها بحكم قربها من مكانه.
وأشارت نادين نجيم نسيب، أول أمس، في تعليقها على الفيديو، إلي قرب المسافة بين بيتها والانفجار، الذي تسبب في خضوعها لعملية جراحية، واحتياجها لـ40 غرزة طبية، بعد نجاتها من الموت.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن نادين نزلت 22 طابقا حافية القدمين ملطخة بالدماء، وتوجهت إلى المستشفى، الذي كان مزدحما بالاصابات قبل أن تتلقى المساعدة للولوج.
وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، خلف خسائر بشرية، ومادية، وجعل السلطات اللبنانية تعلن بيروت مدينة منكوبة.
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