خلال أقل من أسبوعين: 7 ضحايا عرب في حوادث الطرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 177 شخصا من البلاد بينهم 60 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من العام الماضي 202 ضحية.

وخلال أقل من أسبوعين وتحديدا منذ عطلة عيد الأضحى المبارك، لقي 7 مواطنين عرب مصارعهم متأثرين بجراحهم الخطيرة في حوادث طرق ودهس مأساوية.

وفجعت مدينة طمرة أمس، السبت، بوفاة يوسف صالح خطيب في الأربعينيات من عمره متأثرا بجراحه الخطيرة بعد تعرضه لحادث طرق خلال توجهه برفقة أفراد عائلته لقضاء رحلة استجمامية في فترة عيد الأضحى جنوب البلاد.

وفي بلدة عرعرة، لقي إبراهيم مرزوق (49 عاما) مصرعه، فيما أصيب آخرون بجراح متفاوتة، إثر حادث طرق بالقرب من قرية كفر قرع في منطقة وادي عارة، يوم 7 آب/أغسطس.

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ويضاف مرزوق إلى ضحيتين أخريين في غضون أيام بعرعرة، بعدما شهدت القرية حادثا مأساويا يوم 30 تموز/يوليو أسفر عن مصرع الشقيقين أمير وتيماء أبو العيلة ملحم (24 و22 عاما) خلال تناولهما وجبة الإفطار في أعقاب تدهور شاحنة وانزلاق سيارتين إلى ساحة منزلهما.

وفي مدينة الناصرة، توفي الشاب مجد سمير زعبي (25 عاما) إثر تعرضه لحادث اصطدام بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 79 بالقرب من الناصرة وعيلوط، فجر يوم 6 آب/أغسطس.

وفي حادث منفصل باليوم ذاته، لقي الشاب إبراهيم محمد سليمان في الأربعينيات من عمره من البعينة نجيدات، مصرعه في حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 90 بالقرب من أريحا.

وفي قرية يركا، أسفر حادث انزلاق دراجة نارية يوم 3 آب/أغسطس، عن مصرع الشاب معاذ محمد مشلب (22 عاما) من أبو سنان، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة.