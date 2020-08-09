شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذير من موجة ثانية لكورونا.. جونسون: يجب عودة المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جاءت تصريحات جونسون تكرارا لأخرى أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نادى الشهر الماضي بإعادة فتح المدارس في الخريف، كما تأتي بعد دراسة حذرت في وقت سابق من الشهر من أن بريطانيا تواجه خطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء ستكون أكبر مرتين من التفشي الأول إذا فتحت المدارس أبوابها دون نظام مطور للفحوص وتتبع الحالات.
وكتب جونسون في صحيفة (ذا ميل أون صنداي) إن معاودة فتح المدارس أولوية وطنية. ونقلت عنه صحيفة أخرى قوله في اجتماع يوم الخميس إن المدارس ستكون آخر ما يغلق أبوابه في أي عمليات إغلاق تأتي في المستقبل ضمن إجراءات عزل عام محلية.
وأُغلقت المدارس في إنجلترا في مارس خلال عزل عام وطني، مع استثناء أطفال العاملين في مجالات أساسية، وعاودت الفتح في يونيو أمام عدد صغير من التلاميذ.
وحذر جونسون من أن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الآباء غير القادرين على العمل في ظل إغلاق المدارس تتزايد وإن البلاد تواجه مشكلات كبيرة إذا فوت الأطفال تعليمهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التحذير من موجة ثانية لكورونا.. جونسون: يجب عودة المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.