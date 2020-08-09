"بلاغات كيدية".. البرلمان يكشف حيثيات رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي عن حيثيات رفض برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرا إلى أن النائب مرتضي منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده..

وأكد أن رفض اللجنة لرفض الحصانه يأتي لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.