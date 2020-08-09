شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": متابعة مستمرة للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هناك متابعه مستمرة على مدار اليوم لكافة تفاصيل التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال لجنة المتابعة التى شكلت لتتابع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأضاف زين فى بيان له أن شاشات واذاعات الوطنية للإعلام تقوم بدورها وواجبها الوطني بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الكبير الذي يعكس ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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وسيقوم الإعلام الوطنى بدوره فى تغطية كافة تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وتلتزم فيها إذاعات وشاشات الوطنية للاعلام بكافة الضوابط والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ بمنتهى الشفافية والمصداقية ومراعاة الدقة والحصول على الخبر من المصادر الموثقة والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية بين كافه المرشحين و بشكل يليق وأهمية الحدث.

وأشار زين الى أن الهيئة الوطنية للإعلام قامت خلال فترة الاعلان والدعوة للانتخاب بتوعية المواطنين وتحفيزهم بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابي وتعريفهم بقواعد وطرق الأدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، وذلك من خلال تطويع بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتكثيف بث التنويهات ومن خلال النشرات الإخبارية.

ونوه حسين زين الي أنه تم تسخير كافة الامكانيات من أجهزة النقل والبث و وكافة أطقم العمل من مذيعين ومراسلين ومصورين لتغطية كافة فعاليات الانتخابات ونقل مشاهد الاقتراع حتي إعلان النتائج علي مستوى الجمهورية وفي سفارتنا بكافة دول العالم ومن خلال شبكة مراسلين ضخمة داخل وخارج مصر لنقل هذا المشهد الحضاري ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية.