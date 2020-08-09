شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار أمام البرلمان: السيسي صانع السعادة لمنظومة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر دولة كبيرة وقوية ونجت فى إدارة أزمة كورنا، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"صانع وتاجر السعادة" لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي.

وقال عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، إن الرئيس صانع السعادة ويقدم دعم كبير لقطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة .

ووجه الوزير كلامه للنواب قائلا: "لننظر جميعا للماضى هل هناك رئيس اهتم بهذا القطاع كما اهتم به الرئيس السيسى أنه أمر غير مسبوق من الاهتمام والدعم من الرئيس السيسى وقال الوزير ها تولى قيادة سياسية اهتمت بمنظومة التعليم كما اهتم بها الرئيس السيسي".

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جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى تجيز لوزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها: "يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".