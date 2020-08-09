لطفي بوشناق يغني للتضامن مع لبنان

يحيي الفنان التونسي، لطفي بوشناف، إلى جانب فنانين تونسيين، حفلا للتضامن مع لبنان، غدا الاثنين، تنظمه بلدية تونس.
ويشارك في حفل “من تونس سلام لبيروت” كل من الفنان لطفي بوشناق، والفنانة أمينة الصرارفي، والفنان عبدالله المريش، بحضور سفير لبنان في تونس، طوني فرنجية.
وأعلنت بلدية تونس أن الحفل يقام في ساحة القصبة على مقربة من قصر الحكومة، وهو تأكيد لأواصر التآخي، والمحبة مع الشعب اللبناني في محنته.
ومن المقترح إقامة حفل ثان في المسرح البلدي في العاصمة التونسية للتضامن مع لبنان، كما تناقش فكرة إنشاء حساب بنكي بإشراف السفارة اللبنانية في تونس لجمع التبرعات للبنان.
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