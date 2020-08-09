أطباء التخدير والإنعاش بالمغرب: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يتوافق مع بداية الموجة الثانية

ذكرت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والانعاش في المغرب أن التزايد المتسارع لحالات الإصابة بفيروس كورونا يتوافق مع بداية الموجة الثانية من الفيروس في المغرب.

ولفتت الفدرالية نفسها الانتباه، عبر بلاغ لها، أصدرته، أمس السبت، إلى الخصاص في الموارد البشرية، المتخصصة في التخدير، والإنعاش، وطب المستعجلات.

وشددت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش على أن التجهيزات المطلوبة، والأدوية الضرورية باتت في تناقص.

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وطالب المصدر نفسه، في الوقت نفسه وزارة الصحة بتفعيل تعاون فعلي بين القطاع الطبي العام، والخاص، كما حدث في طنجة والدارالبيضاء، ليس فقط على مستوى التشخيص السريري، والبيولوجي للمرض، لكن، أيضا، على مستوى مراقبة، وعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، مع السماح باستشفاء الحالات الإيجابية في المؤسسات الطبية الخاصة، والمعتمدة، والمتطوعة، مثل ما حدث في طنجة والدارالبيضاء.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس، تسجيل 1345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و642 حالة شفاء، و19 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحفي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 32 ألفا و7 حالات، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 22 ألفا و190 حالة بنسبة تعاف تناهز 69,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 480 حالة.