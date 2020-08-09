مفاجأة: كريستيانو بصدد الرحيل عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدد الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد زعمت منذ أيام أن كريستيانو أراد الانتقال إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا العام، إلا أن أزمة فيروس كورونا وراء إيقاف المفاوضات.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إن رونالدو يشعر بالإحباط في يوفنتوس، عقب الفشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

Advertisements

وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر يعاني أيضًا في دوري أبطال أوروبا (باريس سان جيرمان).

وأشار إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، سيلتقي مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، أثناء إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة، لبحث كيفية إبرام الصفقة.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022.