أم الفحم: إصابة موظف في البلدية بكورونا ودخول آخرين للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب موظف في بلدية أم الفحم، بفيروس كورونا المستجد، وفي أعقاب ذلك أحيل عدد من الموظفين للحجر الصحي المنزلي.

وأكد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، في حديث لـ"عرب 48"، أن "الحديث يدور عن تشخيص إصابة موظف بالفيروس، إذ تبين أنه حامل للفيروس قبل الخروج لعطلة العيد، بناء عليه ومع عودتنا اليوم لمزاولة العمل اكتشفنا الإصابة وعلى إثر ذلك أحيل نحو 10 موظفين للحجر الصحي المنزلي".

وتابع أن "عدد حالات كورونا في أم الفحم بلغت 387 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس، من ضمنها 172 حالة نشطة لغاية اليوم".

وختم فؤاد بالقول "من هنا إذ نناشد المواطنين بضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية من أجل الحد من انتشار الفيروس".