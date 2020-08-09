شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا: 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتحذير جزئي من السفر إلى إسبانيا والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 75 حالة بالعاصمة فيينا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأفادت أن 121 مريضاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 22 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأصدرت وزارة الخارجية النمساوية تحذيرًا جزئيًا من السفر إلى إسبانيا، بسبب التطورات الوبائية لفيروس كوفيد 19، يدخل إلى حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الاثنين، وينطبق على جميع المقاطعات الإسبانية في شبه الجزيرة الايبيرية، ويستثني جزر البليار وجزر الكناري.

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