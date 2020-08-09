8 قتلى من الشباب الإرهابية بينهم قيادي جنوبي الصومال

الأحد 9 أغسطس 2020

قتل 8 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادي، الأحد، خلال عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي في منطقة أوطيغلي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.



وقال بيان للجيش الصومالي وفقا "العين الإخبارية" إن الجيش علم بتجمع لمليشيات الشباب في منطقة تبعد 6 كم عن أوطيغلي.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية هاجمت المنطقة لمنع هجوم محتمل قد تشنه تلك العناصر على أهداف عسكرية ومدنية.

وأفاد البيان بأن القيادي في حركة الشباب كان مسؤولا عنها في مدينة أوطيغلي والمناطق المحيطة بها دون ذكر اسمه.

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وأوضح البيان أن الجيش الصومالي سيواصل العمليات العسكرية حتى تحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية وملاحقة فلولها.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغمة يقودها انتحاري على قاعدة للجيش الصومالي في مقديشو، أوقع 8 قتلى السبت.

وتلجأ الشباب إلى تصعيد هجماتها عند اقتراب كل موسم انتخابي في الصومال، وتقاتل عناصر الشباب منذ 2007 للإطاحة بالحكومة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/كانون الثاني المقبل، أما الرئاسية ففي فبراير/شباط المقبل.