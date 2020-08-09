فلسطين: حالتا وفاة و426 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 9 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء امس تسجيل حالتي وفاة و426 إصابة جديدة بفايروس كورونا في القدس والضفة الغربية.



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وقالت الوزارة في بيان إن الوفيات سجلت في محافظة الخليل إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاما من إذنا.

وأوضحت أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جرى تسجيل 6 حالات وفاة و426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ وأن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة سجلت في مدينة القدس وحدها.