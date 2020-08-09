شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا و323 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية 61,544 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 62,525 حالة.

Advertisements كما سجلت الوزارة 323 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 56,568 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 357 شخص.

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