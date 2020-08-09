شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون في مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر للمانحين تسانده الأمم المتحدة ويستضيفه عبر دائرة تلفزيونية "لا بد لنا التحرك على نحو سريع وفعال كي تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث تشتد الحاجة إليها... مستقبل لبنان على المحك".
وأضاف أن عرض المساعدة شمل دعما لإجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب والذي أوقع 158 قتيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون في مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.