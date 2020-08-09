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ماكرون في مؤتمر المانحين: دورنا أن نكون بجانب الشعب اللبناني

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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن العالم مدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر عاصمته.

وقال ماكرون في افتتاح مؤتمر للمانحين تسانده الأمم المتحدة ويستضيفه عبر دائرة تلفزيونية "لا بد لنا التحرك على نحو سريع وفعال كي تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث تشتد الحاجة إليها... مستقبل لبنان على المحك".

وأضاف أن عرض المساعدة شمل دعما لإجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب والذي أوقع 158 قتيلا.

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