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قفزة كبيرة في وفيات كورونا بالبرازيل

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سجلت البرازيل قفزة كبيرة في عدد إصابات ووفيات كورونا، حيث وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 01ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 100477 وتعافى 32ر2 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل .

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