شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في وفيات كورونا بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل قفزة كبيرة في عدد إصابات ووفيات كورونا، حيث وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 01ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 100477 وتعافى 32ر2 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل .