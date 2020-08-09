شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب ألف طن من ناقلة نفط قبالة سواحل موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" المشغلة لسفينة شحن، جنحت قبالة سواحل موريشيوس، اليوم الأحد أن أكثر من ألف طن من زيت الوقود تسرب من سفينة الشحن ، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

واعتذر نائب الرئيس التنفيذي للشركة، اكيهيكو اونو عن الحادث في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو بعد أن أعلنت الدولة الجزيرة في المحيط الهندي حالة طوارئ بيئية بسبب التسرب النفطي أمس الأول الجمعة. وقال أونو "إننا نأسف للغاية" متعهدا ببذل كافة الجهود لحل القضية.

وحتى اليوم الأحد، وصلت بقعة كبيرة من زيت الوقود إلى الشاطئ على ساحل موريشيوس، مما أثار مخاوف بشأن حدوث أضرار على صناعة السياحة في البلاد وتداعيات ذلك على الحيوانات المهددة بالإنقراض مثل الطيور البرية والسلاحف البحرية.