شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: المطالبة بتحقيق دولي يهدر الوصول للحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الاحد أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت الهدف منه تضييع الحقيقة.

وقال المكتب ، في بيان :"نشر موقع أساس الإلكتروني معلومات مغلوطة حول لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الإعلام هذه المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت".

وأكد المكتب أن"لا صحة مطلقا لرواية موقع أساس لأن موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي حيث اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة".

وشدد على أنه "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره ، والقضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".