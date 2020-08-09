مغردون يحملون قطر مسؤولية تدمير بيروت ويدعون لمحاسبتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمل مغردون من مختلف الدول العربية قطر مسؤولية تدمير بيروت بدعمها حزب الله الإرهابي، ودعوا لمحاسبتها على جرائمها.

وأطلق المغردون هاشتاق تحت اسم "#أموال_قطر_تدمر_بيروت"، طالبوا خلاله بطرد قطر من الجامعة العربية، وطرد سفيرها من لبنان ومقاضاتها دوليا.

ونشر المغردون مقتطفات من مواقع غربية من بينها موقع فوكس نيوز الأمريكي، الذي يكشف دعم قطر الحزب الإرهابي الموالي لإيران بالمال والسلاح.

واستنكروا سلوكيات قطر التي تدعم الإرهاب في لبنان وتدمر مرافقها وتقتل الأبرياء بها، ثم تعزيهم وترسل المساعدات للتغطية على جرائمها، مشيرين إلى أنه ينطبق عليها المثل الشهير "اقتل القتيل وامشي في جنازته".

شهد لبنان الثلاثاء الماضي انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.





ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل سيطرته "بشكل غير رسمي" على المرفأ وقيامه بأنشطة مشبوهة به، إضافة إلى حوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة في عدة أماكن حول العالم، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.

وشهدت بيروت، السبت، يوما صاخبا بالاحتجاجات، واقتحام الوزارات التي اختارها المحتجون ليطلقوا من داخلها رسائلهم ومطالبهم إلى السياسيين بالاستقالة.

وعلق لبنانيون في ساحات بيروت وطرابلس مشانق رمزية لجميع الزعماء السياسيين والحزبيين ، بمن فيهم أمين عام مليشيا حزب الله، حسن نصرالله.

محاكمة دولية

بدورهم حمل مغردون عرب قطر المسؤولية عن تفجرات بيروت، ودعوا لمحاسبتها ومحاكمتها دوليا ومطالبتها بتعويضات.

وفي هذا الصدد، نشر المغرد السعودي الشهير بن عويد صور لعناوين من قناة فوكس نيوز تكشف دعم قطر لحزب الله وغرد قائلا:"قناة فوكس نيوز الامريكية تنشر تحقيق امريكي يثبت تورط النظام القطري في دعم ميلشيا حزب الله بالمال والسلاح، وان مرفا بيروت سببه حزب الله ولا يستبعد تورط النظام القطري فيه.#أموال_قطر_تدمر_بيروت".

في السياق نفسه، قال المغرد السعودي المعروف منذر آل الشيخ مبارك :"لولا أموال قطر لما استطاع حزب الله السيطرة على مرفأ بيروت".

وتابع :"لا يشك أحد بأن الدوحة شريكة في الدم الذي سفك فتحقيق الفوكس نيوز عن دور المال القطري خطير جدًا فهل تتحرك لبنان وتنضم للقضية التي رفعت في نيويورك وتحمل الدوحة المسؤولية وتطالبها بالتعويضات! #أموال_قطر_تدمر_بيروت".

من جهته اعتبر المغرد باسل العمري أن "قطر طبقت مقولة اقتل القتيل وامشي في جنازته".

وتابع :"تعطي حزب الله السلاح عشان (لكي) يسيطر على الشعب اللبناني ويقتل فيه وبنفس الوقت تطلع تعزيهم بعد ما تحل الكارثة عليهم".

وبين أن "المشكلة كل الناس شايفه وعارفه (ترى وتعلم) إلا هم يحسبون محد (لا أحد) يدري عن أعمالهم الشيطانية".

تحالف الشر يستهدف لبنان

ونشر المغرد أنس حيمد صورة تجمع حسن نصر الله وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، وغرد قائلا :" #أموال_قطر_تدمر_بيروت .. للأسف إن نتائج مثل هذه الاجتماعات راح ضحيته آلاف الأشخاص، والبعض يبحث عن فرد من عائلته مفقود بين حطام المباني اللي (الذي) كان خلفها حزب الله مدعومًا بالريال القطري" .

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وأردف: "ما أقول إلا كان الله في عونكم إخواننا الشعب اللبناني الشقيق على مكافحة إجرامهم! ".





بدوره نشر سامي الحربي صور لأمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني، وغرد قائلا:"تعاون كبير بينهم لأجل إسقاط لبنان".

وأردف: "ولكن هذي اللي صار رسالة لكل اللبنانيين أن قطر وتركيا وإيران هذفهم اسقاط لبنان وليس بناء لبنان ، قطر داعمه كبيرة ومحرضة الشعوب للانقلاب والأعمال الإرهابية وهذه عاداتهم .. #أموال_قطر_تدمر_بيروت".

طرد قطر وسفرائها

وضمن مشاركته في هاشتاق #أموال_قطر_تدمر_بيروت، دعا المغرد محمد لطرد قطر من الجامعة العربية.

وقال في هذا الصدد: "يجب طرد قطر من الجامعة العربية أو تجميد عضويتها..وقوفها مع أعداء العرب الفرس و الأتراك خيانة أـقل جزاء لها المقاطعة".





متفقا معه، قال سلمان القحطاني: "المضحك في النظام القطري يعتقد أنه بمجرد إدعاءه بإرسال مساعدات إنسانية ماراح (لن) يتم ملاحظة تمويل حزب الله الإرهابي اللي بأنفسهم الشعب اللبناني اليوم يهتفون بمظاهرات ضده ورسالة إلى الشعب اللبناني.. الخطوة اللي بتجعل بلدكم يتقدم هو طرد السفير القطري وحزب الله #قطر_تمول_حزب_الله".

بدوره دعا المغردعبد الرزاق الشعب البناني إلى طرد السفير القطري.

سجل أسود

ويقوم تنظيم الحمدين باستخدام أموال وثروات الشعب القطري المغلوب على أمره لدعم وتمويل الإرهاب.

ومن أبرز الجماعات الإرهابية التي ثبت تورط تنظيم الحمدين في دعمها، حزب الله في لبنان.

وفي أبريل/نيسان 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير/كانون الأول 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.

والشهر الماضي، كشفت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، عن فضيحة تمويل قطر لحزب الله وتزويده بالسلاح، ومحاولاتها شراء صمت العميل "جايسون جي" الذي نفذ مهاما في العديد من دول العالم ومنها قطر، حتى لا ينشر ملف الوثائق الذي يملكه وتدين النظام القطري في هذه القضية.

وغداة انفجار بيروت كشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، الأربعاء الماضي، تفاصيل جديدة حول تمويل قطر لحزب الله الإرهابي اللبناني .

وفي تصريحات صحفية لموقع "فوكس نيوز" ، قال العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، جايسون جي، إن عضوا بالعائلة الحاكمة في قطر هو من سمح بمنح أسلحة إلى حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ويملك جايسون ملف وثائق يثبت تمويل قطر لحزب الله، حصل عليه إبان عمله في الدوحة كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات ويتضمن الملف معلومات عن صفقة سلاح اشترتها شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح حزب الله.

ورغم أن حجم التمويل أو الأسلحة التي تقدمها الدوحة للحزب صعب التقدير، إلا أن خبراء ومحللون أكدوا أن الدعم القطري "يلعب دورا أساسيا في صمود حزب الله لا سيما بعد تراجع دعم طهران التي تعاني بدورها من أزمة مالية طاحنة".